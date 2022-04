Football - Sion s’est retrouvé à Lugano

Baltazar Costa, David Wesley et Dimitri Cavaré fêtent le premier but valaisan.

En enchaînant trois revers successifs, Sion, toujours davantage exposé au retour du FC Lucerne avant le coup d’envoi, s’était lui-même placé dans une situation inconfortable. Voilà qui imposait une réaction au Cornaredo, où il n’est jamais aisé de s’imposer. Pour ce faire, Tramezzani, confronté aux suspensions combinées de Stojilkovic et Sio, ses deux éléments les plus offensifs, devait aussi recomposer son attaque, ce qu’il a fait en dribblant tout son monde comme il aime à le faire. Hoarau n’étant toujours pas réapparu, le coach a préféré laisser sur le banc Karlen, dont l’unique titularisation cette saison remonte au 25 juillet dernier (1re journée), pour renforcer sa défense et aligner le seul Bua devant.