Football – Sion s’est réveillé trop tard pour inquiéter Saint-Gall

Jérémy Guillemenot inscrit le but du 2-0 à la 30e minute, devant des Sédunois impuissants.

Ces derniers se sont réduits aux contres et aux coups de pied arrêtés. Bua manquait d’un rien le cadre (29e), mais ce fut la seule sueur froide infligée aux visiteurs lors du premier acte. Sion n’a entretenu l’espoir que 25 minutes. Le temps pour Saint-Gall d’obtenir un penalty, Stojilkovic contrant un coup franc du bras, transformé sans trembler par Ruiz (26e). Quatre minutes plus tard, le milieu espagnol délivrait un centre millimétré sur la tête de Guillemenot, qui trompait Fickentscher à bout portant (30e). L’efficacité avait parlé.

Sion se montrait davantage entreprenant après la pause et cela a failli se révéler tout de suite payant, mais Zigi détournait la frappe de Stojilkovic sur son poteau gauche (46e). Le gardien saint-gallois s’employait encore devant Grgic (58e), quelques secondes avant que Ndoye ne manque inexplicablement le cadre aux 5 mètres. Les locaux venaient de laisser passer leur chance et Saint-Gall enfonçait froidement le clou dans la foulée, grâce à von Moos (59e). Toute la différence entre une équipe sûre de ses forces et une autre en quête d’une identité durable.