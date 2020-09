Kwadwo Duah et Saint-Gall ont pris le dessus sur les Valaisans (ici Dennis Iapichino).

Avant le coup d’envoi, on guettait avec quelques curiosités la première composition de Fabio Grosso en championnat. Résultat? Face à une formation saint-galloise qui ne lui convient guère, Sion s’est éloigné de ses standards habituels, avec un alignement passablement chamboulé, marqué par les titularisations attendues de Serey Die et de Karlen, piaffant d’impatience depuis leurs arrivées à la fin mai - les deux E x-Xamaxiens avaient été considérés par la Ligue comme non éligibles pour le bouclement de la saison précédente.