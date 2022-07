Sion sous les étoiles a attiré 53’800 personnes

1 / 27 Sexion d’Assaut – Samedi 16 juillet 2022 20min/François Melillo Sexion d’Assaut – Samedi 16 juillet 2022 20min/François Melillo Sexion d’Assaut – Samedi 16 juillet 2022 20min/François Melillo

Sion sous les étoiles a cartonné. Il a même battu son record de fréquentation en attirant 53’800 personnes. «Trois soirées sur quatre ont affiché complet. C’est celle du samedi 16 juillet 2022, où l’on a sans doute surestimé l’intérêt pour Sexion d’Assaut, qui a le moins bien fonctionné. Reste que je suis très heureux du succès du festival, d’autant plus qu’il y a dix jours, on était à deux doigts de l’annuler», a confié Michael Drieberg, organisateur. Le Genevois a expliqué qu’il avait dû passer des centaines de coups de fil dans toute l’Europe pour gérer une pénurie de matériel et de techniciens, ainsi que pour résoudre des gros problèmes de transport: «Je n’avais jamais vécu ça dans ma carrière. Les gens ne s’en sont pas rendus compte, mais lors du tout premier concert, mercredi 13 juillet 2022, la scène était encore en montage. Il restait quelques finitions. Ça a vraiment été chaud».

Côté financier, la septième édition, montée avec un budget de 4 millions de francs, atteindra l’équilibre. «Cela avait déjà été le cas lors de la dernière édition, avant la pandémie. Mais les années précédentes, on avait perdu de l’argent», a rappelé Michael Drieberg. Plus que l’aspect financier, c’est surtout le fait que le public se soit approprié Sion sous les étoiles qui le réjouit. «Pour la première fois, on a proposé cette année du marchandising aux couleurs du festival. On a écoulé toute la marchandise qu’on avait prévue pour la semaine en seulement deux jours. C’est une magnifique preuve d’attachement des spectateurs à la manifestation», a-t-il estimé. Il s’est également dit «agréablement surpris» de voir débarquer les festivaliers sur le site dès l’ouverture des portes. «Les gens étaient déjà plusieurs milliers à regarder les premiers concerts, en plein cagnard. D’habitude, ils venaient bien plus tard, pour les têtes d’affiche. On leur a vraiment trop manqué depuis 2019», a-t-il plaisanté.

En 2023, du 12 au 16 juillet, la manifestation valaisanne comptera un jour de plus. «Je reçois énormément de demandes de musiciens qui veulent se produire chez nous», a-t-il justifié, sans bien évidemment ne révéler de noms. Il a tout juste glissé que «les artistes francophones et les grands groupes de rock sont ceux qui sont les plus attendus» sur la plaine de Tourbillon.