Le festival Sion sous les étoiles a attiré 59'000 personnes

La foule a été presque toujours au rendez-vous devant l’unique scène de Sion sous les étoiles. F. Melillo/20minutes

Sion sous les étoiles a attiré 59’000 spectateurs, dont la moitié en provenance du Valais, sur la plaine de Tourbillon. Cet afflux record en fait désormais le troisième plus grand festival de Suisse romande, après le Paléo et le Montreux Jazz. «C’est incroyable si l’on se souvient de la première manifestation, qui n’avait séduit que 7000 personnes et où j’avais essuyé d’importantes pertes financières. Les deux suivantes se sont également soldées par des pertes. Cependant, j’ai pris le risque de continuer, et ça en valait la peine», s’est réjoui Michael Drieberg, l’organisateur. Montée avec un budget de 5 millions de francs, la 8e édition, du 12 au 16 juillet, sera donc rentable. «Oui, je vais gagner de l’argent. Mais, dans ce domaine, quand vous en gagnez beaucoup, ça se compte en centaines de milliers de francs, alors que lorsque vous en perdez un peu, ça se compte en millions. Il faut de nombreuses années pour récupérer son investissement», a-t-il précisé. Petite ombre au tableau, le dimanche n’a pas connu le même succès que les autres jours, complets ou presque complets. «Ça fait deux fois que j’essaie d’organiser des événements le dimanche, sans grand succès. La première, je pensais que c’était à cause de la programmation. Là, après avoir discuté avec mes confrères, je comprends que le jour lui-même pose problème. Donc, c’est sûr, en 2024, nous n’organiserons rien le dimanche», a-t-il affirmé. En revanche Sion sous les étoiles envisage de maintenir une durée de cinq jours en commençant le mardi, au lieu du mercredi. «Tout dépendra des artistes sur la route. Nous savons déjà que de nombreuses stars ne partiront pas en tournée, car elles ne pourront pas se produire en France en raison des Jeux olympiques de Paris qui mobiliseront les forces de l’ordre», a indiqué le responsable.

À signaler que les deux grandes nouveautés instaurées en 2023, le no-cash et la vaisselle réutilisable, ont été adoptées par le public. «En même temps, il n’y avait pas le choix. Pour le no-cash, ça avait du sens. Pour la vaisselle réutilisable, imposée par la Ville et très contraignante pour les gens, je me pose des questions. C’est une décision politique, on l’a appliquée. Mais je n’ai pas encore vu de comparatif écologique sur ces produits qui tienne compte de leur fabrication, de leur lavage, de leur stockage ou encore de leur destruction quand ils sont usés», s’interroge le Genevois.

Ému par Florent Pagny

Côté musique, le boss a été extrêmement ému par le concert de Florent Pagny, qui se bat contre un cancer. «C’était un live généreux, avec près de 17 titres, dont «Caruso». J’ai été touché par l’effort qu’il a fourni, même si après une heure j’ai vu qu’il était vraiment fatigué. J’ai même eu peur qu’il ne puisse pas aller jusqu’au bout de son show», s’est-il souvenu. Il a aussi apprécié «l’énorme complicité de Mika avec la foule», chanteur qu’il n’avait encore jamais apprécié en live. Il a également retenu la performance de Bigflo & Oli. «Ils me font comprendre les codes du rap et aimer ce style. Ils font passer des messages avec leurs tripes, c’est prenant.»

Sion sous les étoiles aura dix ans en 2024

En 2024, du 16 ou 17 juillet au 20 juillet, avec SCH et Ninho déjà annoncés, Sion sous les étoiles célébrera ses dix ans. «Tu me mets la pression. Je n’avais pas pensé à ça. On va être obligés de marquer le coup. Pas avec un très grand artiste ou groupe international. On ne peut pas se les payer. Peut-être en faisant évoluer notre site», a réagi Michael Drieberg. Ce dernier nous a confié qu’il étudiait l’implantation d’une deuxième scène, sur un emplacement qui lui donnerait la possibilité d’ouvrir une partie du festival dès midi déjà. «Mon idée est d’y proposer un restaurant à ciel ouvert. On pourrait y manger devant des concerts de musiciens émergents», a-t-il esquissé.