Football: Sion touche le fond devant son public

Le FC Sion n’est toujours pas sauvé. Alors qu’il avait la possibilité d’assurer définitivement son maintien en Super League à deux journées de la fin en s’imposant contre Lucerne, le club valaisan a une nouvelle fois chuté à domicile, confirmant son incapacité à faire la différence devant son public. La nette défaite qu’il a concédée mercredi soir s’en vient renforcer le scénario du pire. Alors qu’il sent le souffle de Lucerne, revenu à un point, dans son cou, Sion jouera sa survie en quatre jours, lors de ses deux derbies contre Lausanne (19 mai) et Servette (22 mai).

Comment ses joueurs allaient-ils s’y prendre pour emballer le match comme ses fans l’espéraient? À Tourbillon, la réponse est venue de la présence conjointe de trois éléments offensifs sur la pelouse au coup d’envoi. Une prise de risques maximum qui n’allait déboucher sur rien de concret, hormis une tentative individuelle d’Itaitinga boxée par Müller en corner (27e). Sion affichant plus de volonté maladroite que de clairvoyance assumée, Lucerne pouvait dérouler en toute quiétude. Il y eut d’abord un sauvetage de Ndoye, suppléant son gardien sur la ligne à la suite d’un ballon piqué par Campo (12e), puis un incroyable réflexe de Fickentscher sur une tête à bout portant de Sorgic (35e) suivi plus tard d’un essai de Schulz flirtant avec la lucarne.

Lucerne dominait et pressait, Sion s’accrochait alors comme il pouvait, souvent mal. Ce n’était pas toujours brillant mais ça tenait. Jusqu’à la bourde de Fickentscher, passant sous le ballon qu’il voulait dégager. Une aubaine pour Sorgic, seul pour exploiter le centre de Campo que le portier valaisan n’avait pu qu’effleurer. 0-1 et tensions déjà perceptibles sur le banc comme dans les tribunes.

Sous les premiers sifflets, Sion revint avec l’idée de marquer un but sauf qu’il n’en fit pas plus. Tout heureux de voir Campo ne pas suffisamment appuyer sa volée (54e), les Valaisans allaient redevenir spectateurs suite à nouvelle offrande (ballon perdu) permettant à Schulz de passer en revue toute la défense avec Grgic trottinant à ses côtés avant d’adresser une frappe sèche douchant les espoirs locaux (57e, 0-2).

Fans mécontents

Pris en grippe par ses propres fans et ne répondant plus, le club valaisan devait encore encaisser un troisième but. Au terme d’une action entachée par une faute de main de Ndiaye non sanctionnée, Dräger exploitait un renvoi de Ndoye pour trouver la lucarne sur une frappe d’orfèvre. Après un échec peu compréhensible de Bua (74e) et un sauvetage prodigieux de Müller (77e), seul un penalty de Grgic sifflé par la VAR permettait à Sion de sauver un honneur perdu depuis longtemps. En trois matches, Lucerne vient de donner autant de leçons à respectivement Lausanne (3-0), Servette (4-0) et enfin son dernier hôte romand.