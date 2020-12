Football : Sion: un point, rien de plus

Le Zurichois Aiyegun Tosin (en blanc) ne passera pas devant Birama Ndoye (à dr.). Keystone

Enchaîner un deuxième succès d’affilée pour boucler 2020 avec, à défaut d’un écart important sur la lanterne rouge, confirmer que les choses allaient un peu mieux: sous la pluie du Letzigrund, la mission du FC Sion semblait claire. Confirmée sur le terrain dès les premières minutes de jeu, où on a vu une équipe qui l’a pris en mains, ce jeu, gagnant la plupart des duels, allant chercher très haut un Zurich pas terrible du tout.

Et après une alerte sans frais – Tosin en position de hors-jeu -, mais une alerte quand même, Sion allait s’offrir quelques occasions (Wakatsuki crois ait trop son tir de la 25e; l’envoi puissant de Karlen à la 40e pass ait à quelques centimètres du montant droit de la cage de Brecher). De son côté, Zurich répondait le plus souvent par Tosin, sans être pour autant plus percutant dans la finition. Bref, tout cela était gentil, comme si ce partage des points arrangeait deux antagonistes heureux de se retrouver bientôt en vacances.

Fayulu en sauveur

Mais voilà, Grosso comme Rizzo ont profité de la pause pour rappeler à leurs joueurs qu’il y avait encore un peu de travail avant Noël , et la seconde période fut beaucoup plus vivante, dans un mélange des genres qui nous aura permis de voir du franchement n’importe quoi (erreurs à répétition des deux équipes dans les seize mètres de Sion à la 54e), mais aussi deux arrêts décisifs de Fayulu, le premier de la main droite sur une bombe de Tosin, le second du pied face à ce même joueur, à la 77e. Sans parler de ce tir d’Itaitinga, qui s’est écrasé sur le montant gauche de la cage zurichoise, comme une piqûre qui rappelle qu’il y avait moyen de faire mieux.

Un point gagné? C’est toujours bon à prendre, dans la mesure où dans la dernière partie du match, c’est bien Zurich qui s’est montré le plus dangereux, mais le FC Sion devra montrer plus, beaucoup plus, à la reprise.