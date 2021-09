Super League - Sion va tenter de calmer l'orage contre Lucerne

Après un départ catastrophique en Super League cet été et deux défaites d'entrée face à Servette puis Bâle, on pensait que le FC Sion avait décollé après sa belle victoire 1-0 face au champion en titre YB lors de la 3e journée. En vain. Depuis, les hommes de Walker ne font qu'aligner le bon et le mauvais, ne trouvant aucunement la stabilité dont aurait besoin une équipe comme celle du président Constantin: une équipe qui change d'entraîneur à la moindre pluie suisse.