Sion (VS): Alaïa Bay surfe sur les soucis et doit faire des économies

Entre licenciements et démissions d’employés comme de cadres, un bassin endommagé, et la fin de partenariats, le complexe Alaïa Bay à Sion (VS) croule sous les soucis, rapporte «Le Nouvelliste». Des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée ont été remplacés par des contrats à l’heure. Par mesure d’économie, justifie Alexandre Bonvin. Mais celui qui est le CEO d’Alaïa depuis juillet dernier réfute un démantèlement. Cette restructuration a pour but de rentabiliser le groupe Alaïa, qui gère aussi d’autres complexes sportifs. «Si c’est tout le temps la fête à Alaïa, on risque de perdre des postes, et à terme de devoir fermer la société», lance-t-il.