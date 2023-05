Siri est tourné en dérision par des employés d’Apple

De l’avis de nombreux utilisateurs de produits d’Apple comme l’iPhone, Siri n’est pas au niveau d’autres assistants virtuels concurrents. Un avis visiblement aussi partagé en interne. Selon une trentaine d’anciens employés de la firme à la pomme entendus par le site spécialisé The Information, l’assistant virtuel est «largement tourné en dérision» au sein de l’entreprise. Ces ex-salariés de la Pomme critiquent «un dysfonctionnement organisationnel et un manque d’ambition» chez Apple qui ont freiné, au cours des dernières années, le développement de l’outil d’assistance et de la technologie qui l’anime. Apple a ainsi pris du retard sur la concurrence, notamment en matière d’intelligence artificielle, domaine dans lequel la start-up américaine OpenAI a fait une irruption remarquée avec son robot conversationnel ChatGPT.