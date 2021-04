Cupertino (USA) : Siri révèle la date du prochain événement d’Apple

Répondant à une question, l’assistant intelligent a annoncé que la firme à la pomme prévoit une présentation le 20 avril.

Gaffe de la part d’Apple qui a laissé échapper l’information trop tôt ou «easter egg» volontaire? La balance penche plutôt en faveur d’une communication bien orchestrée. Lors de cette future présentation, Apple devrait selon les rumeurs dévoiler de nouveaux iPad Pro de 11 et 12,9 pouces plus puissants dotés d’une nouvelle technologie d’affichage mini-LED, de nouveaux AirPods et les AirTags, trackers Bluetooth permettant de localiser des objets égarés. Un nouvel iMac équipé de la puce maison M1, ainsi qu’un boîtier Apple TV remodelé pourraient aussi être de la partie. Bloomberg rapporte aussi qu’Apple plancherait sur un appareil combinant un HomePod et une Apple TV. Il intégrerait un système sonore ainsi qu’une caméra frontale pour passer des appels vidéo via le téléviseur. Affaire à suivre.