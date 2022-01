Série : «Sissi» aura-t-elle droit à une saison 2?

La série allemande racontant l’histoire de l’impératrice d’Autriche a connu un succès mitigé sur TF1.

«Sissi», feuilleton nettement moins lisse que les films des années 1950 , s’est terminée jeudi 30 décembre 2021, sur TF1. Si la série a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux à cause de son côté «50 nuances de Grey», les audiences n’ont pas été à la hauteur sur la Une, avec seulement 2,78 millions de téléspectateurs devant les trois premiers épisodes le 23 décembre, rapporte allocine.com.

Notons encore que l’histoire de «Sissi» intéresse également Netflix, qui a augmenté les tarifs de ses abonnements. La plateforme prépare une minisérie en six épisodes sur les premiers pas de la jeune Elisabeth à la cour de Vienne. Intitulée «The Empress» et écrite par Katharina Eyssen , elle mettra en scène Devrim Lingnau dans le rôle de Sissi et Philip Froissant dans celui de Franz.