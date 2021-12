Minisérie : «Sissi» version 2021 n’a plus rien de mièvre ni de lisse

La minisérie allemande qui raconte l’histoire de l’impératrice d’Autriche n’a aucun point commun avec les films des années 1950 avec Romy Schneider.

Pas étonnant donc que ces productions mettant en scène Romy Schneider ( vue comme une alcoolique dans le film «Trois jours à Quibéron» ) dans le rôle de Sissi, impératrice d’Autriche, aient eu droit à un remake. Et ce sont les Allemands de RTL qui se sont attaqués à cette nouvelle version en six épisodes que TF1 diffusera dès le 23 décembre 2021. Alors, que vaut cette minisérie dont l’héroïne est incarnée par l’actrice suisso-américaine Dominique Devenport?

Plusieurs médias français ont pu la regarder et si les avis divergent sur la qualité du programme, tous s’accordent sur point: il n’a pas grand-chose à voir avec les films sortis en salles en 1955, 1956 et 1957. Fini le côté lisse et un peu mièvre de la Sissi jouée par Romy Schneider.