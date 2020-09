Australie : Site aborigène détruit: démissions chez Rio Tinto

Trois hauts dirigeants du géant minier, dont son patron, ont démissionné vendredi après la polémique liée au dynamitage d’un site ancien aborigène en Australie occidentale.

Le patron de Rio Tinto, le Français Jean-Sébastien Jacques, et deux hauts dirigeants ont démissionné vendredi à la suite du dynamitage en mai par le géant minier d’un site ancien aborigène, destruction qui a suscité l’émoi en Australie.

Après une enquête du conseil d’administration sur cet incident, son président Simon Thompson a annoncé le retrait, «d’un commun accord», de Jean-Sébastien Jacques, du chef de la division «Minerai de fer» Chris Salisbury et de la cheffe de la communication Simone Niven.

C’est pour agrandir une mine de minerai de fer que le groupe anglo-australien avait détruit à l’explosif le 24 mai la grotte de Juukan Gorge, en Australie occidentale, un des sites de peuplement les plus anciens du pays.

Une faute

«Ce qui s’est passé à Juukan est une faute et nous sommes déterminés à faire en sorte que la destruction d’un site patrimonial d’une importance archéologique et culturelle aussi exceptionnelle ne se reproduise plus jamais lors d’une opération de Rio Tinto», a déclaré Simon Thompson dans un communiqué.