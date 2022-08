Remède anti-Covid : Site chinois sanctionné pour avoir douté de la médecine traditionnelle

Le portail chinois d’information médicale DXY a été sanctionné par les autorités chinoises. Proposant de nombreux services de santé et comptant pour actionnaire le géant chinois de l’Internet Tencent, il a mis en doute les vertus thérapeutiques du remède contre le Covid à base de médecine traditionnelle chinoise, baptisé Lianhua Qingwen. Ce liquide médicinal à base notamment de chèvrefeuille et de noyaux d’abricots, avait été utilisé contre le Covid lors du confinement de Shanghai entre fin mars et début juin.