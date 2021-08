Nintendo : Site pirate obligé de détruire toutes ses copies de jeux

Déjà condamné à verser 2,1 millions de dollars à Nintendo, le créateur de RomUniverse a vu sa peine s’alourdir.

La victoire juridique de Nintendo contre RomUniverse est devenue plus imposante. En mai dernier, une Cour fédérale de Californie avait déjà condamné le créateur du site qui hébergeait des copies pirates des jeux du géant nippon à lui verser 2,1 millions de dollars pour violation de droits d’auteur. Lors du procès initial, Nintendo n’avait pas réussi à obtenir une injonction permanente réclamée contre Matthew Storman, c’est son nom. Mais celui-ci a laissé entendre que son site, aujourd’hui fermé, pourrait revenir un jour.

Prié par Nintendo de revoir sa décision, le juge Consuelo Marshall a décidé d’alourdir la peine. Le créateur de RomUniverse est à présent aussi contraint de «détruire de manière permanente tous les jeux Nintendo obtenus sans autorisation, et toutes les copies obtenues sans autorisation de la propriété intellectuelle de Nintendo, ce qui inclut des livres, des films et des morceaux de musique», rapporte TorrentFreak. Il a jusqu’au 17 août pour s’exécuter et jusqu’au 20 août pour prouver auprès du tribunal qu’il s’est conformé aux ordres.