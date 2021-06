Nyon (VD) : Site web de la protection civile hacké par ses propres membres

Des «astreints» et des «volontaires en colère» ont publié un messages annonçant la fin de la PC de Nyon, en crise. C’est faux, rétorque la direction.

Un message est apparu mardi sur la plateforme internet de la Protection civile nyonnaise. Des «astreints et volontaires en colère» y affirmaient que l’ORPC (Office de la protection civile) du district de Nyon (VD) «n’est plus, il été sacrifié». Cette annonce, non officielle, est démentie par le comité de direction, indique « La Côte ».

Problème de gestion, tensions, audit, licenciement, démissions: la structure nyonnais est en crise depuis des mois. Sa gouvernance a été reprise par les commandants du district de Morge et Gollion. Selon les auteurs du message, la situation serait pire que cela. Des cadres auraient été dégradés et du matériel aurait été jeté en masse. En clair, l’infrastructure ne serait plus qu’une coquille vide. Ce que conteste la hiérarchie, qui pourrait déposer plainte pour diffamation. Celle-ci n’accorde aucun crédit aux affirmations publiées. Elle assure ainsi que si la PC de Nyon est pilotée par le district de Morge et Gollion, il s’agit d’une situation «temporaire». À terme, elle retrouvera son autonomie, affirme la présidente du comité de direction. Cette dernière confirme que du matériel a bien été jeté, mais parce qu’il était «obsolète».