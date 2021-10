Etats-Unis – Sitôt condamné, Robert Durst est diagnostiqué porteur du Covid-19

États-Unis : Sitôt condamné, Robert Durst est diagnostiqué porteur du Covid-19

Le multimillionnaire avait été reconnu coupable du meurtre de sa meilleure amie, Susan Berman, en 2000.

Aucune libération possible

Le multimillionnaire avait le privilège d’être est un membre de l’une des dynasties immobilières les plus riches et les plus puissantes de New York. Son frère Douglas Durst, qui a témoigné au procès, a déclaré à la cour: «Il aimerait me tuer.»