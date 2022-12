Lausanne: Situation alarmante sur une tour de la cathédrale

Lausanne : Situation alarmante sur la face ouest d’une tour de la cathédrale

Les travaux de restauration des façades de la cathédrale de Lausanne, décidés en 2019, ne devaient concerner que les faces sud et est de la tour lanterne, en excluant les faces ouest et nord. Elles avaient en effet été restaurées, en 2008 pour l’une et en 2014 pour l’autre. Mais, fin août, la commission technique a constaté une dégradation très importante de la face ouest nécessitant une intervention urgente, à réaliser avant même la face est.