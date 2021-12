Covid à Genève – Situation apocalyptique dénoncée dans les écoles

Dans les premiers degrés, le masque n’est pas obligatoire. (Photo d’archive) TDG

«Nous travaillons dans un nid de Covid!» s’exclame Paul*, enseignant dans une école primaire genevoise. «Depuis un mois, les cas explosent, avec pour conséquence l’isolement de nombreux élèves. Dans certaines classes, il y a eu jusqu’à dix enfants mis à l’isolement.» Pour le maître, entre les nombreux absents à qui il faut faire suivre le travail, les élèves de retour qui doivent rattraper le retard pris et ceux qui restent, la situation n’est plus tenable, pédagogiquement. «On n’enseigne plus, on fait du gardiennage», s’insurge le professeur.

A cela, s’ajoutent, selon ses dires, les inquiétudes et la colère des parents qui «ne comprennent pas la stratégie des autorités et craignent pour leur santé et les fêtes de Noël. Ceux qui vont rendre visite ou accueillir les grands-parents ont peur que leurs enfants attrapent le Covid et contaminent les aînés. Il y a aussi le fait de devoir isoler les enfants lors des célébrations».

Fermeture sans conséquences

Depuis peu, l’enseignant doit répondre à des parents qui veulent retirer leurs enfants de l’école, le temps de voir passer les fêtes. «Nous leur indiquons que ce n’est pas permis, mais certains franchissent le pas tout de même et la rumeur se répand», détaille-t-il. S’il dit partager les inquiétudes des adultes, il ne peut le leur signifier, compte tenu de son devoir de loyauté.

Paul s’interroge sur la pertinence de continuer dans ces conditions. «D’habitude, la dernière semaine avant les vacances de fin d’année est un peu plus légère en termes d’apprentissages, explique-t-il. Fermer les écoles n’aurait pas de grandes conséquences sur l’enseignement, surtout qu’une bonne partie des élèves est absente. Les professeurs, eux, continueraient de travailler.» L’enseignant y voit également un avantage social, puisque cela permettrait aux familles d’aborder les fêtes plus sereinement.

Situation généralisée

Francesca Marchesini, présidente de la Société pédagogique genevoise (SPG), le syndicat des enseignants de l’école primaire, souligne que la situation décrite par Paul est généralisée. «Cela fait un mois que les classes connaissent une explosion de cas de Covid et se vident. Au niveau des enseignants, cela ne va guère mieux. A tel point qu’il n’y a même plus de remplaçants disponibles». La SPG, pourtant opposée au principe de fermeture des écoles, estime qu’à une semaine des vacances de fin d’année, «anticiper les congés serait la solution la moins pire. Tout le monde, enfants et adultes, est épuisé».

Un avis que ne partage manifestement pas le Département de l’instruction publique pour qui la fermeture des établissement scolaires est l’ultima ratio. Mercredi, lors du point presse du Conseil d’Etat, son président a répété que le gouvernement n’était pas favorable à cette éventualité, ni même à avancer la date des vacances scolaires. «Une fermeture poserait des problèmes, notamment dans les familles et au niveau de l’organisation du travail pour les parents.»

Problème d’organisation familiale

Du côté de la Fédération des associations de parents (Fapeo), on n’a pas relevé de raz-de-marée de téléphones de parents inquiets demandant à fermer les écoles. Anne Thorel-Ruegsegger estime que ces questionnements ne sont pas partagés collectivement par les familles. «Les parents sont devenus fatalistes, ils feront avec les décisions des autorités», conclut-elle, tout en relevant qu’une fermeture poserait de nombreux problèmes d’organisation aux familles.

*Prénom d’emprunt