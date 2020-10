Coronavirus : «Situation critique» pour l’Hôpital du Valais

Le Centre Hospitalier du Valais Romand doit faire face à une hausse des hospitalisations dues au coronavirus. Il est passé au deuxième niveau d’alerte de son plan d’urgence.

Quatre salles d’opération fermées

Conséquence, le CHVR doit augmenter sa capacité d’accueil des cas Covid de vingt lits supplémentaires dans les domaines de la médecine et de la gériatrie et de quatre lits de soins intensifs à Sion. Cet aménagement contraint le CHVR à libérer des espaces et des ressources habituellement dédiés à l’activité élective programmée et à fermer quatre salles d’opération sur treize.