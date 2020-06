Situation «extrêmement grave» à Pékin

La situation épidémique à Pékin est «extrêmement grave», a averti mardi un porte-parole de la mairie, alors que plus d'une centaine de personnes ont été contaminées depuis la semaine dernière dans la capitale chinoise par un soudain regain de contagion. Pékin est engagé dans «une course contre la montre» contre le nouveau coronavirus, a déclaré devant la presse ce porte-parole, Xu Hejian.

La capitale doit «toujours avoir une longueur d'avance sur l'épidémie et prendre les mesures les plus strictes, décisives et déterminées», a-t-il dit. La métropole géante de 21 millions d'habitants a porté sa capacité quotidienne de dépistage à plus de 90’000 personnes.