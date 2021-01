Lausanne : «Situation financière précaire»: le TF ne facture pas la procédure

Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, dans un arrêt rendu public mardi, le recours d’un simple particulier qui s’élevait contre les frais mis à sa charge par le Bureau valaisan de recouvrement et d’avance des pensions alimentaires.

Le Bureau valaisan de recouvrement et d’avance des pensions alimentaires avait consenti à ce qu’un homme verse des avances de contributions d'entretien à son ex-épouse en faveur de leur fils mineur. Celui-ci, jugeant que le montant de sa saisie sur salaire était erroné et arbitraire avant saisi le tribunal cantonal . Durant la procédure cantonale, il a dû payer un émolument pour témérité mis à sa charge par la cour cantonale en application de l'art. 13 al. 1 de la loi cantonale du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives.