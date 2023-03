Vaud : Situation fiscale: Valérie Dittli blanchie par un expert qu’elle a mandaté

Selon un avis de droit d’un prof de l’Unil désigné par la jeune conseillère d’Etat, celle-ci n’a pas violé les règles sur le domicile civil et l’assujettissement fiscal avec ses changements de domicile entre Zoug et Lausanne, durant ses études.

Un avis de droit d’un prof de l’Unil sur la situation fiscale de Valérie Dittli entre 2017 et 2021 aurait blanchi la conseillère d’Etat vaudoise originaire de Zoug. Dans un rapport de quatorze pages parcouru par Blick, l’expert Yves Noël retient que la jeune élue née en 1992 a mené son parcours académique ponctué d’un bachelor, d’un master et d’un doctorat avant ses 30 ans. Citant la jurisprudence fédérale, l’expert aurait indiqué ceci selon Blick: «Avant 30 ans, en l’absence de présomption en faveur du lieu de travail, seule l’existence de liens spéciaux avec celui-ci permet à l’autorité de taxation de considérer qu’il l’emporte sur le domicile familial et la preuve en incombe au fisc du canton qui revendique ce nouveau domicile».