Une cinquantaine de places d’amarrage disponibles à Genève

La nouvelle directive genevoise qui ne permet plus de transmettre un emplacement dans un port déploie ses premiers effets, se félicite le Canton. Une cinquantaine de places d’amarrage seront disponibles.

Cela n’était plus arrivé depuis 2005 au bout du lac. Des dizaines de places d’amarrage dans les ports genevois vont être mises à disposition. Entre 2020 et 2021, seules dix attaches avaient été libérées. Cette année, ce sont 56 places à l’eau qui seront vacantes. A celles-ci s’ajoutent 28 places à terre au nouveau port Noir.



Une nouvelle directive a été instaurée en octobre 2021. Celle-ci précisait le caractère non transmissible d’une place d'amarrage en cas de changement de détenteur d’un bateau, sauf cas de rigueur (handicap, décès, liquidation, donation familiale assimilable à une avance sur héritage). Le but était de garantir un renouvellement optimal des places et d’éviter certains abus. A la fin de l’été, la liste d’attente s’élevait à 788 places.