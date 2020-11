Coronavirus : Situation tendue au CHUV malgré «un début d’infléchissement»

Les soins intensifs du Centre hospitalier universitaire vaudois avaient jeudi matin encore une dizaine de lits disponibles pour les patients atteints par le Covid-19.

La situation est toujours «préoccupante» aux soins intensifs du CHUV à Lausanne, estime son responsable Jean-Daniel Chiche. Dans une interview accordée à «24 heures», il dit toutefois observer «un début d’infléchissement» lié, selon lui, à la fermeture des bars et restaurants dans le canton de Vaud.

Le professeur Chiche souligne que la population doit poursuivre ses efforts. «Il est essentiel de faire fléchir la courbe et casser la chaîne de contamination», explique-t-il au quotidien vaudois.

Les soins intensifs du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) disposaient jeudi matin d’une dizaine de lits disponibles dans le secteur Covid et de quatre lits pour le non-Covid. «On a plus que doublé la capacité d’accueil, avec 76 lits contre 35 habituellement», rappelle Jean-Daniel Chiche. Il précise que son service est préparé à ouvrir encore six à huit lits si nécessaire.