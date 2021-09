Balkans : Situation tendue au Kosovo, où l’Otan intensifie ses patrouilles

L’Otan a intensifié, lundi, ses patrouilles au Kosovo, après une flambée des tensions dans le nord du territoire. La Serbie a rapproché des blindés près de la frontière.

La communauté internationale, Union européenne en tête, a appelé à la «désescalade» et au «dialogue» face à un nouvel accès de fièvre entre le Kosovo et la Serbie, qui n’a jamais reconnu l’indépendance que le territoire à grande majorité albanaise a déclarée en 2008. Belgrade a rassemblé des véhicules blindés tout près de la frontière.

Niveau d’alerte relevé

Accusant Pristina de «provocation», Belgrade a relevé le niveau d’alerte de son armée dans la zone frontalière. Celle-ci a déployé lundi quatre véhicules blindés à deux kilomètres d’un poste-frontière, tandis que ses avions de chasse ont survolé, durant le week-end, une zone proche de la frontière, pour la première fois depuis une guerre meurtrière entre forces serbes et indépendantistes albanais (1998-1999).

Lundi, la situation sur la frontière était calme, en dépit de ces mouvements militaires. Les unités spéciales kosovares ont été déployées pour superviser la décision de Pristina de contraindre les véhicules serbes à apposer des plaques kosovares temporaires en entrant au Kosovo. Pristina invoque une mesure de «réciprocité», les véhicules immatriculés «République du Kosovo» - non reconnue par Belgrade - étant contraints, depuis des années, à prendre des plaques serbes temporaires pour entrer en Serbie.

Bureaux attaqués

Furieux, des centaines de Serbes manifestent tous les jours et bloquent avec des camions les routes menant aux deux passages frontaliers du nord, Jarinje et Brnjak. Durant le week-end, deux bureaux d’immatriculation de véhicules kosovars ont été visés par des attaques, et le P remier ministre kosovar, Albin Kurti, a accusé la Serbie de vouloir «provoquer un conflit».