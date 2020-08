Finance SIX a presque multiplié son bénéfice par six

L’opérateur de la Bourse suisse n’a pas trop été impacté par la pandémie.

L’impact de la pandémie de Covid-19 sur les activités du groupe financier SIX a été très limité au 1er semestre. L’opérateur de la Bourse suisse a profité d’une volatilité accrue sur les marchés financiers mais a souffert du semi-confinement au niveau du trafic de paiements. La vente d’un paquet d’actions du français Worldline en avril a dopé le bénéfice net, presque sextuplé sur un an.

Malgré cet important effet unique, l’acquisition à fin juin de Bolsas y Mercados Españoles (BME) constitue bel et bien l’opération marquante des six premiers mois de l’année. SIX a déboursé 2,75 milliards de francs pour s’emparer de la Bourse de Madrid.

Deux IPO en six mois

La division «boursière» Securities & Exchanges a dégagé un résultat de 128,7 millions, gonflé de quelque 60% sur un an. Deux introductions en Bourse (IPO) sont intervenues au cours des six premiers mois de l’année, à savoir Ina Invest et V-Zug. SIX assure avoir géré la hausse de la volatilité sur les marchés «sans problème».