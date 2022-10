Autriche : Six accusés jugés pour l’attentat de Vienne

Mardi, le procès de l’attentat de Vienne, survenu le 2 novembre 2020, a débuté. Six personnes doivent rendre des comptes.

Le procès de l’attentat djihadiste de Vienne , le premier à avoir frappé l’Autriche , s’est ouvert mardi avec la comparution de six complices présumés du tueur, abattu le soir de l’assaut du 2 novembre 2020 . Kujtim F., 20 ans, avait semé la terreur en plein cœur de la capitale autrichienne, abattant quatre passants, en blessant 23 autres et semant la panique dans ce pays neutre de 9 millions d’habitants habituellement très sûr.

Avant de passer à l’acte, cet Autrichien avait enregistré un message d’allégeance au groupe État islamique, qui a revendiqué l’attaque. Si son absence planera sur les débats, les parties civiles espèrent trouver des réponses du côté des six accusés, dont cinq ont été placés en détention provisoire après leur arrestation dans la foulée de l’attentat.

«Une forme de justice»

Ces derniers sont arrivés au tribunal régional de Vienne sous haute escorte policière. Ils ont égrené leur nom et date de naissance, le visage caché par des masques anti-Covid, devant une salle d’audience bondée interdite aux caméras.

Il s’agit de quatre Autrichiens, d’un Kosovar et d’un Tchétchène âgés de 21 à 32 ans, soupçonnés d’avoir «facilité l’exécution des crimes au nom de leur affiliation commune à la mouvance islamiste radicale», selon l’acte d’accusation consulté par l’AFP. Leur soutien a pu se traduire par la fourniture d’armes, une aide logistique ou encore des incitations à la violence. Ils encourent de 20 ans de prison à la réclusion à perpétuité, selon les cas.

«Il ne savait pas à quoi elles serviraient»

Pour Me Astrid Wagner, qui défend le Tchétchène Adam M., son client reconnaît le trafic d’armes, mais pas sa responsabilité dans l’attaque. «Il ne savait pas à quoi elles serviraient», a dit à l’AFP l’avocate, à la veille du procès. «Les preuves avancées ne sont pas concluantes», estime-t-elle.

Les proches des victimes jugent au contraire le dossier du parquet solide. «L’auteur direct ne pouvant être jugé, la condamnation de ses complices serait une certaine forme de justice pour la famille», explique Me Mathias Burger, qui représente les parents et le frère de Nedzip Vrenezi, un jeune homme de 21 ans tombé sous le feu de l’assaillant. Le procès est prévu pour durer 17 jours, dispersés sur plusieurs mois, avec un verdict attendu en février 2023 au plus tôt.