Cardi B est toujours amoureuse d'Offset après six ans de mariage

«Merci pour les fleurs, la force, la protection et pour être un excellent père pour nos enfants (ndlr: Kulture, 4 ans, et Wave, 2 ans). J’apprécie tant de choses en toi. J’adore le fait d’être avec un homme adulte qui nous protège, nous aide à grandir tous les deux, et qui accepte mes propos, mon attitude, ma confiance en moi et mes faiblesses. Ma chose préférée est que tu es toujours à mon écoute et que tu es attentif à ce qui me passionne, à mes couleurs préférées, à mes marques préférées, et à mes plats préférés. J’aime que tu sois aussi attentif aux détails que moi, car ce sont toujours les petites choses qui me font sourire, voire me rendent folle. Joyeux anniversaire à nous», a-t-elle écrit à l’attention d’Offset.