Canton de Saint-Gall : Six ans de prison pour avoir tué sa femme avec un chausse-pied

La justice st-galloise a condamné mardi un sexagénaire originaire du Kosovo pour avoir frappé à mort son épouse en 2019 suite à des insultes récurrentes. L’homme sera également expulsé de Suisse.

Un homme âgé de 67 ans a été condamné mardi à six ans et demi de prison pour avoir tué sa femme avec un chausse-pied. Il a été reconnu coupable de meurtre passionnel par le tribunal de district de St-Gall.

Le prévenu, originaire du Kosovo et qui vit en Suisse depuis 46 ans, est aussi expulsé du territoire suisse pendant sept ans. L’homme est déjà en détention. Le jugement n’est pas encore entré en force.

L’accusé est arrivé en Suisse en 1974 et a travaillé comme ouvrier du bâtiment. Sa famille l’a rejoint un peu plus tard. Il est à la retraite depuis quelques années. Les relations familiales ont été bonnes et la violence n’a jamais été un problème dans cette famille, a déclaré le procureur lors du procès.