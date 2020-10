Genève : Six ans de prison pour un butin de 3500 francs

Le Tribunal correctionnel a condamné deux braqueurs peu efficaces ayant sévi à Perly et à Fahy (JU).

Le Tribunal correctionnel a condamné à 6 ans de prison deux braqueurs français (dont un jeune Parisien ayant déjà été condamné à vingt-trois reprises dans son pays) au profil de pieds nickelés. Les deux hommes, âgés de 24 et 28 ans, avaient attaqué deux stations-service à Perly (GE) et à Fahy (JU) en août 2019. Ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève», ils étaient armés d’une machette et d’un pistolet dont leur avocat affirme qu’il était factice. Le premier braquage ne leur avait rien rapporté du tout, alors que le butin du second ne s’était élevé qu’à 3500 francs. Au terme de leur peine, ils seront expulsés dix ans du territoire suisse. (jef)