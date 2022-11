Fribourg: Six ans de prison pour un jeune violeur

1 / 1 Tous les chefs de prévention, à l’exception de celui de mutilation d’organes génitaux féminins, ont été retenus contre le violeur. Getty Images

Eddy* avait fait vivre l’enfer à au moins quatre victimes. Bien qu’une partie non négligeable des faits ait été prescrits et malgré une expertise médicale attestant d’une capacité gravement diminuée, la cour pénale présidée par José Rodriguez a sévèrement condamné le violeur à six ans de prison ferme. Reconnu coupable de viol, de tentative de viol, de contrainte sexuelle, de contrainte, de lésions corporelles simples, de voies de fait et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, le jeune homme devra également s’astreindre à une mesure thérapeutique ambulatoire. En outre, Eddy devra notamment verser 30’000 francs – de tort moral à Lise*, sa principale victime et 8000 francs – à Anne*, l’autre plaignante.

«Comme c’est souvent le cas dans le contexte actuel, les juges de la première instance jugent ce type d’affaires avec l’affect plutôt qu’en appliquant le droit. Puis, le Tribunal cantonal corrige le tir. On en a eu un exemple flagrant dernièrement avec l’histoire du photographe. Dans le cas précis de mon client, on passe sous silence une expertise psychiatrique réclamée par le Ministère public, et au demeurant incontestée et incontestable», a regretté Me Antonin Charrière, laissant entendre que l’affaire n’en restera très probablement pas là.

Avocat de Lise, Me Valentin Aebischer s’est montré relativement satisfait du jugement rendu: «Le tribunal a ordonné une peine supérieure à celle réclamée par le Ministère public (ndlr: lequel avait requis 3 ans et demi de prison, par la voix de la procureure Catherine Christinaz). Six ans de peine privative de liberté pour quelqu’un dont la responsabilité est gravement diminuée, ce n’est pas rien. La cour a reconnu le statut de victime de ma mandante. J’espère que cela va l’aider à se reconstruire. On regrette évidemment qu’aucune mesure institutionnelle n’ait été adressée au prévenu, mais le tribunal a fait ce qu’il a pu.»

*Prénoms d’emprunt.