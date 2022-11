Zurich : Six ans de prison requis pour un trafic de drogue à grande échelle

Un quinquagénaire a été accusé d’avoir vendu de la drogue en grande quantité. La peine à laquelle il a été condamné en première instance pourrait être alourdie en appel.

Ce bar était au centre d’un trafic de drogue à grande échelle. 20min/hoh

Un bar, situé dans un quartier industriel de Zurich, a été pendant longtemps dans le collimateur de la police car on y achetait et vendait de la marijuana et du haschisch à grande échelle. Les transactions se déroulaient à l’étage supérieur de l’établissement, où se trouvait une salle réservée aux membres accessible uniquement avec un badge.

Les clients occasionnels pouvaient entrer en échange d’un pourboire de deux francs et de l’achat d’une boisson. Les allées et venues étaient nombreuses jusqu’en juin 2017, lorsque la police a fait une descente. Elle a arrêté cinq personnes et le lieu a été temporairement fermé. Le patron a été placé en détention provisoire pendant 15 mois, jusqu’en septembre 2018.

Vendredi, le propriétaire du bar, âgé de 58 ans, s’est retrouvé devant la Cour suprême. Il risque une peine de prison de plusieurs années. En première instance, le tribunal de district de Zurich l’a condamné, en mars 2021, à une peine de prison ferme de trois ans pour trafic de drogue et autres délits. Il doit en outre verser 633’000 francs sur le gain illicite réalisé grâce à la drogue. Sur les conseils de son nouvel avocat, le prévenu a accepté le jugement. Mais pas le procureur. Celui-ci a requis une peine de six ans de prison et une demande de réparation de trois millions de francs.

Le prévenu dit avoir changé

Lors de l’audience, le prévenu s’est montré sous un nouveau jour. «Je ne prends plus de drogues, je ne fume plus et je ne bois plus d’alcool. J’ai suffisamment de problèmes avec mon diabète», a-t-il déclaré. Il est membre de l’Ordre de Malte, et se consacre aux personnes dans le besoin. L’accusé a ainsi contredit l’expertise psychiatrique révélant un trouble de la personnalité clairement antisocial avec des traits quérulents, paranoïaques et narcissiques. Il existe un très grand risque de récidive et le prévenu ne montre aucun remords. De plus, il ne serait pas prêt à se distancier du milieu criminel. Le prévenu a fait établir une expertise privée qui le présente sous un jour nettement plus favorable.

Dans son jugement de l’année dernière, en première instance, le tribunal de district de Zurich était parti du principe que l’achat de marijuana s’élevait à plus de 400 kilos. L’accusé avait réalisé un chiffre d’affaires de 3,2 millions de francs et un bénéfice de 670’000 francs. Le bar et deux autres biens immobiliers à Cham ZG et Adlikon ZH ont fait l’objet d’un blocage au Registre foncier. Le prévenu ne peut donc pas les vendre.

Peine requise alourdie

Outre le trafic de drogue, le ministère public lui reproche également le vol, les menaces et la possession illégale d’armes, dont un pistolet silencieux et une mitraillette. En outre, une autre procédure pénale est en cours contre le prévenu. Il s’agit de violences et de menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Il aurait menacé des juges et des procureurs. Le procureur a parlé de méthodes mafieuses et a augmenté la peine initialement requise de quatre ans et demi à six ans.

La Cour suprême n’a pas encore rendu son jugement.

