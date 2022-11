Lausanne: Six ans et demi de prison pour «L’as des crédits covid frauduleux»

L’ancien président de club va purger une peine de 6 ans et demi de prison.

Pour Halit*, même par temps de pandémie, l’occasion fait le larron. Empêtré dans des difficultés financières endémiques, ce chef de nombreuses entreprises et ancien patron d’un club sportif avait vu les crédits Covid comme une aubaine pour renflouer ses affaires et éponger une partie de son chapelet de dettes. Pour y parvenir, il a bidonné des chiffres d’affaires avec des montants exagérés afin d’obtenir l’équivalent de 10% de l’argent sous forme de prêt sans intérêt. Cet Helvético-Turc a ainsi touché l’équivalent de près de 3,5 millions de francs au printemps 2020. Une bonne partie de l’argent a pu être récupérée. Parfois, grâce à la coopération du prévenu qui avait aussi des comptes bancaires en Turquie. Coopération qui a permis de rapatrier et saisir 794’000 francs sur un montant total de 1,63 million de francs viré dans son pays d’origine par le prévenu après l’obtention des crédits Covid.