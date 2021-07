VALAIS - Six ans ferme pour l’auteur du rodéo mortel de Crans-Montana

L’auteur du rodéo au cœur de la station de Crans-Montana ne pourra plus séjourner en Suisse durant sept ans.

Le Tribunal du district de Sierre a statué. L’affaire dite du rodéo de Crans-Montana s’est soldée par la condamnation d’un ressortissant anglais de 26 ans, à six ans de prison ferme déduite de 2 ans et 9 mois passés en préventive mais doublée d’une n on- entrée sur le territoire suisse d’une durée de sept ans . Le Ministère public avait demandé une interdiction de dix ans.