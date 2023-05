Haut-Valais: Six arrestations après une série de vols en Valais

Durant l’été 2021, la police cantonale valaisanne a identifié et interpellé trois personnes soupçonnées d’avoir commis 21 vols par effraction dans le Haut-Valais, principalement dans des locaux commerciaux, et également dans des appartements et des caves. Ils étaient également mis en cause pour un vol de véhicule et de conduite sans avoir de permis de conduire. Le montant du butin et dégâts commis lors de ces événements s’élève à près de 90’000 francs.