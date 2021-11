Hockey sur glace – Six assists pour les Suisses en NHL

C’est lors du succès 3-5 des Devils à Tampa que les joueurs à passeport à croix blanche se sont le plus illustrés. Mené 3-1 après deux tiers, New Jersey a totalement renversé la vapeur lors de l’ultime période. Siegenthaler a été impliqué sur la réduction du score de Dawson Mercer puis sur l’égalisation de Jimmy Vesey. Hischier a lui été crédité d’un assist sur le but de la victoire de Yegor Sharangovich. Le défenseur zurichois et l’attaquant valaisan comptabilisent désormais respectivement 4 et 10 points cette saison.