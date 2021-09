Canton de Berne : Six blessés dans une collision frontale à Bowil

Deux voitures circulant dans des directions opposées se sont percutées jeudi dans la localité bernoise. Un passager a dû être héliporté à l’hôpital par la REGA.

Une collision frontale entre deux voitures a fait six blessés jeudi soir à Bowil (BE), rapporte la police cantonale bernoise dans un communiqué. L’accident a mobilisé d’importants moyens et interrompu le trafic durant plusieurs heures.