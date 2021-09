Schwytz : Six blessés lors d’un violent choc sur l’autoroute A4

Un grave accident s’est produit samedi vers 14h entre Küssnacht (SZ) et Rotkreuz (ZG). Six personnes ont été blessées, dont certaines très grièvement.

Le déroulement de l’accident n’est pas encore clair et fait l’objet d’une enquête, a indiqué samedi la police cantonale zougoise. Entre les deux véhicules et les infrastructures de l’autoroute, les dégâts s’élèvent au total à plus de 200’000 francs. L’autoroute a été fermée durant plusieurs heures, le temps de porter secours aux blessés et de remettre en état les glissières de sécurité. Elle n’a été rouverte au trafic que vers 20h30.