Thurgovie: Six blessés lors d’une collision frontale

La passagère du quinquagénaire, âgée de 43 ans, a été blessée dans l’accident. Après les premiers soins prodigués par les services de secours, elle a dû être héliportée à l’hôpital. L’automobiliste de 50 ans et sa fille de quatre ans ont été légèrement blessés. L’homme de 44 ans a également été légèrement blessé et ses deux enfants de 15 et 12 ans également. Ces cinq personnes ont dû être transportées à l’hôpital par les services de secours. Les dégâts matériels s’élèvent à plusieurs dizaines de milliers de francs a indiqué la police cantonale thurgovienne.