ART! - Six boutiques en ligne où trouver des œuvres d’art à prix abordable

L’aménagement d’un intérieur personnalisé et accueillant passe forcément par des cadres au mur. Voici où trouver affiches, œuvres d’art et pièces originales à des prix raisonnables.

Peytil

Peytil est le pseudonyme artistique (et surnom) de l’artiste suédois Eitil Thorén Due. Depuis quelques années, il vend des affiches abordables de ses œuvres d’art, qui ne sont pas sans rappeler les illustrations de mode minimalistes.

La Fondation Beyeler

Les boutiques des musées sont toujours un bon endroit où acheter des affiches d’art. Vous trouverez des posters particulièrement beaux et de grande taille à la Fondation Beyeler. Vous pouvez également commander confortablement les œuvres de Matisse, Miró et Monet dans la boutique en ligne et créer ainsi une ambiance de musée chez vous en un rien de temps.