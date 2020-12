Football : Six buts entre le Bayern et Leipzig, Dortmund au ralenti

Le choc au sommet de Bundesliga entre Munich et Leipzig n’a pas connu de vainqueur (3-3), quant au club de Lucien Favre, il a encore perdu des points.

Malgré un doublé de Thomas Müller et trois passes décisives de Kingsley Coman, le Bayern Munich a concédé un nul 3-3 samedi à domicile contre Leipzig, dans un duel au sommet somptueux et indécis jusqu’au bout.

Le public aurait aimé

Certains matches font regretter plus que d’autres l’absence de public. Ce Bayern - Leipzig était de ceux-là, tant le spectacle offert par ce nouveau «Klassiker» allemand aurait mérité d’être sonorisé et colorisé par la passion des fans.

Mais face aux champions d’Europe en titre, les hommes du jeune coach Julian Nagelsmann ont réussi le meilleur match de leur saison. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup, le Bayern jouant sur la qualité de ses attaquants, Leipzig profitant des moindres ouvertures en contre, et de la relative lenteur de la défense centrale bavaroise, composée de Jérôme Boateng et Niklas Süle.

Doublé de Müller

Côté Bayern, Coman a été le passeur décisif sur les trois buts de son équipe, et reste désormais sur trois buts et cinq passes décisives lors de ses quatre derniers matches.

Dortmund au ralenti

Le Borussia, qui alterne depuis deux saisons des périodes d’euphories avec des «trous noirs» plus ou moins longs, reste sur deux nuls et une défaite.

Six joueurs de moins de 21 ans

À sa décharge, Dortmund, avec Yann Sommer dans les buts, a fini la partie avec sur la pelouse six joueurs de 21 ans ou moins: Moukoko, 16 ans, Jude Bellingham, 17 ans, Giovanni Reyna, 18 ans, Mateu Morey et Jadon Sancho, 20 ans tous les deux, et le défenseur central français Dan-Axel Zagadou, 21 ans, qui n’avait quasi plus joué depuis mars, arrêté par une grave blessure au ligament externe d’un genou.