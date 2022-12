VR : Six capteurs pour se transformer en avatar

Sony Japan investit dans la popularité croissante des VTubers, ces youtubeurs qui s’affichent sous la forme d’avatars virtuels, ainsi que dans le métavers, sur lequel mise beaucoup un certain Mark Zuckerberg. La filiale japonaise du géant technologique a dévoilé, mardi, un nouvel accessoire de capture de mouvements. Baptisé Mocopi, il se compose de six capteurs circulaires de 3,2 cm de diamètre et d’un poids de 8 g qui s’attachent, grâce à des bracelets, aux différentes parties du corps: tête, poignets, taille et chevilles. Connectés par Bluetooth à une app compatible iOS et Android, ils permettent de capturer les mouvements de l’utilisateur et de les retranscrire pour animer un avatar virtuel, notamment dans le jeu social VRChat, avec lequel il est compatible par défaut.