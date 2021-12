Covid-19 – Six cas Omicron confirmés dans le canton de Vaud

Alors qu’Omicron se répand au sein de la population genevoise , ayant entrainé la fermeture de plusieurs écoles , ce nouveau variant a aussi gagné le territoire vaudois mi-décembre. «Il y a, à ce jour, 6 cas Omicron confirmés dans le canton, soit un taux de 2,84%», a déclaré mercredi le Département vaudois de la santé et des affaires sociales (DSAS). Et les cas pourraient bien se multiplier dans les prochains jours face à ce variant très contagieux.

Plusieurs études réalisées en laboratoire démontrent que le taux d’anticorps s’effondre face à Omicron chez des vaccinés avec Pfizer/BioNTech, Moderna, et, plus encore AstraZeneca ou Sinovac. Si une dose de rappel semble relancer nettement l’immunité par anticorps, comme l’ont notamment annoncé Pfizer et BioNTech, on est loin de savoir à quel point cet effet perdure dans le temps.