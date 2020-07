Six chiens morts empoisonnés: la police intervient au bord du lac

18 commentaires

Dci 30.07.2020 à 12:33 J'avais un berger allemand qui à été empoisonnée avec des wiennerli on a passé 24 heure orrible le veto là sauvé jai porté plainte malgré les soupçons et la mort au rat trouvé chez le suspect il a jamais été condamné moi jai été mis en garde et éventuellement poursuivis si je tentais des représailles contre cet individu c'est inadmissible 0

Pasfierdenous 30.07.2020 à 12:23 Je ne connais aucun pays au monde, à l'exception des pays dont la religion n'est pas fan de canidés et les DomTom, qui rend autant la vie chers, triste et pénible aux propriétaires de chiens! J'habite dans le pays d'a coté et on ne connais pas ce genre de problèmes pour l'instant Les seuls qui posent problème sont en effet les suisses (nous genre Mylène) qui croient avoir tous les pouvoirs pour faire du jogging et du vélo ainsi que la morale aux F dans leurs propres pays dans leurs propres forêts! Si les crottes de chiens sont un problème que dire de certaines communautés qui adorent font leurs besoins dans les bois! 15