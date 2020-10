Six choses à faire et à ne pas faire en aménageant une chambre à coucher

Vous passez près de la moitié de votre vie dans la chambre à coucher. Il est donc d’autant plus important de s’y sentir à l’aise. Elle doit finalement être un lieu qui invite au repos, au rêve et à y passer également des nuits romantiques – un lieu de cocooning, en somme. Il est donc plus que logique d’aménager sa chambre à coucher pour en faire un nid douillet, ce qui, avec le bon mobilier et quelques accessoires, n’est pas du tout compliqué.