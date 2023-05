Canton de Berne: Six cochons d’inde dérobés. Emoi dans une famille

Des inconnus se sont glissés dans le jardin et ont volé six rongeurs de la race California Glatthaar. La famille lésée n’en revient pas.

1 / 1 Une partie des rongeurs volés. DR

«Au matin, j’ai voulu les nourrir comme d’habitude et j’ai vu qu’il manquait trois mâles et trois femelles», explique une habitante de Hondrich, dans la commune de Spiez (BE). Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, des inconnus se sont glissés dans son jardin et ont volé au total six cochons d’Inde de la race California Glatthaar dans leur enclos.

Les rongeurs sont âgés de six mois à quatre ans, explique-t-elle. «En fait, nous nous attendions à avoir des petits bientôt». L’élevage de cochons d’Inde est un hobby pour cette femme qui indique qu’«un mâle castré coûte rapidement 90 francs et une femelle ou un mâle non castré autour de 50 francs. Je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle ils ont pris les cochons. J’espère simplement qu’ils vont bien et que personne ne les a mangés», dit-elle.

Cette mère est outrée. «Quel culot d’aller sur le terrain d’autrui et de prendre en plus nos cochons d’Inde, clame-t-elle. Mon fils de 16 ans a quand même été très affecté par cette histoire, le soir, il pleurait.» La famille a déposé une plainte auprès de la police pour le vol des cochons d’Inde et une tentative de vol de voiture puisque son véhicule a été ouvert et fouillé.