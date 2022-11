Etats-Unis: 6 compagnies aériennes forcées de verser 600 millions à des passagers

États-Unis : Six compagnies aériennes forcées à verser 600 millions à des passagers

Six compagnies aériennes ont été poussées par les autorités américaines à rembourser plus de 600 millions de dollars à des centaines de milliers de passagers pour des vols annulés ou modifiés, a annoncé le Ministère américain du transport. Pour avoir traîné des pieds, Frontier, Air India, TAP Portugal, Aeromexico, El Al et Avianca ont été parallèlement soumises à des amendes pour un montant total de 7,25 millions de dollars, a ajouté le ministère dans un communiqué publié lundi soir.