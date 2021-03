Jordanie : Six condamnations à mort pour l’agression d’un adolescent

Plusieurs personnes ont été condamnées à mort mercredi pour avoir amputé les mains et avoir tenté de crever les yeux d’un ado de seize ans, dans un acte de vengeance.

Six personnes ont été condamnées à mort mercredi en Jordanie, pour avoir amputé les mains et essayé de crever les yeux d’un adolescent de seize ans, par vengeance, a indiqué une source judiciaire.

Le caractère particulièrement atroce du crime contre le jeune garçon avait suscité l’effroi dans le pays et soulevé une vague d’indignation. Des voix s’étaient élevées pour réclamer la peine de mort à l’encontre des responsables. L’agression a été requalifiée en «acte terroriste» et le dossier a été transféré d’un tribunal pénal à la cour de sureté de l’Etat.

«Atrocité innommable»

Outre les six condamnations à la peine capitale, un accusé a écopé de quinze ans de prison pour complicité, un second de dix ans pour enlèvement et deux autres d’un an de détention. Sept personnes ont été acquittées.